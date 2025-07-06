Yemen açıklarında İngiliz gemisine saldırı

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Yemen açıklarında bir gemiye saldırı düzenlendiğini ve çatışma çıktığını kaydetti.

Yemen açıklarında İngiliz gemisine saldırı

Deniz Ticaret Örgütü’nden (UKMTO) yapılan açıklamada, 'deki Hudeyde'nin güneybatısında, 51 deniz mili mesafede bir gemiye saldırı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, küçük gemilerden ateş açıldığı ve patlayıcı atıldığı kaydedilerek, saldırıya uğrayan gemideki silahlı güvenlik görevlilerinin ateşe karşılık verdiği aktarıldı.

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