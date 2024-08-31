Yemen’de benzin istasyonunda patlama: 4 ölü

Yemen’in güneyindeki Aden şehrinde bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Yemen’de benzin istasyonunda patlama: 4 ölü

’de bir istasyonunda patlama meydana geldi. Ülkenin güneyindeki Aden şehrinde meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, art arda meydana gelen patlamaların ardından alevlerin istasyonu sardığını aktardı. Gökyüzüne yükselen alevlerin geceyi aydınlattığı belirtilirken, şehrin büyük bir bölümünden de görüldüğü kaydedildi.

Yemenli bir güvenlik yetkilisi, benzin istasyonunun yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle can kaybının artmasından ciddi endişe duyduğunu ifade etti. Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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