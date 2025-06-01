Yenge katliamında pes dedirten gerekçe: Cinayetleri işleyip çay içmeye gitmiş!
Iğdır'da iki yengesini öldüren Mehmet Çakmakcı'nın ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı, yolla ilgili bir meselede yengelerinin kendinden yana durmadığı için cinayetleri işlediğini anlattı.
Iğdır'da 73 yaşındaki bir adam iki yengesini öldürdü.
Olay, 28 Mayıs günü Aralık ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Hacıağa köyünde meydana geldi.
Mehmet Çakmakcı, yengeleri Hatun Çakmakcı ile Elmas Çakmakcı'yı tabancayla vurarak öldürüp kaçtı.
Katil zanlısı Ermenistan sınırında yakalandı. Adliyeye çıkarılan adam, tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Mehmet Çakmakcı'nın ifadesi ortaya çıktı.
Köylülerle yaşadığı sorunlar sebebiyle göç ettiğini ancak bir süre sonra geri döndüğünü anlatan Mehmet Çakmakcı, dışlandığı için köyün 1 kilometre dışında yaşadığını söyledi.
Köylülerin, köy yolunu kullanmamasını istemeleri sebebiyle daha önce şikayette bulunduğunu ifade eden Çakmakcı, "Köy halkının yanında duran kardeşlerim ile eşleri Elmas ve Hatun Çakmakcı'ya içten içe öfkeliydim." dedi.
"Bana karşı olan köy halkının yanına gitmemelerini ve benim yanımda durmalarını istiyordum. Elmas ve Hatun Çakmakcı sürekli beni istemeyen kişilerin yanına gidiyorlardı. Onları uyardım ama beni dinlemedikleri için öfkeliydim." ifadesini kullanan adam, "Olay günü Elmas ve Hatun'u evlerinin önünde çalışırken gördüm. Bir anda sinirlendim ve kendimi kaybettim." şeklinde konuştu.
Mehmet Cakmakcı, evine döndükten sonra oğlunun adına kayıtlı traktörle Karakoyunlu ilçesine kadar gittiğini söyledi.
CİNAYETLERİ İŞLEYİP ÇAY İÇMEYE GİTMİŞ!
Melekli beldesindeki su kanalına olayda kullandığı tabancayı attığını ifade eden Çakmacı, kızı ve damadıyla vedalaştıktan sonra kahvede çay içtiğini belirtti.
Bir akrabasıyla su kanalında oturduğunu ve olayı anlattığını bildiren Çakmakcı, bu sırada jandarmanın kendisini yakaladığını söyledi.
Kendisinin tansiyon ve gut hastası olduğunu ifade eden Mehmet Çakmakcı, pişman olduğunu söyledi.
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