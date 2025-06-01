Yenge katliamında pes dedirten gerekçe: Cinayetleri işleyip çay içmeye gitmiş!

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Mehmet Çakmakcı'nın ifadesi ortaya çıktı. Köylülerle yaşadığı sorunlar sebebiyle göç ettiğini ancak bir süre sonra geri döndüğünü anlatan Mehmet Çakmakcı, dışlandığı için köyün 1 kilometre dışında yaşadığını söyledi.

Iğdır 'da 73 yaşındaki bir adam iki yengesini öldürdü.

Köylülerin, köy yolunu kullanmamasını istemeleri sebebiyle daha önce şikayette bulunduğunu ifade eden Çakmakcı, "Köy halkının yanında duran kardeşlerim ile eşleri Elmas ve Hatun Çakmakcı'ya içten içe öfkeliydim." dedi.

"Bana karşı olan köy halkının yanına gitmemelerini ve benim yanımda durmalarını istiyordum. Elmas ve Hatun Çakmakcı sürekli beni istemeyen kişilerin yanına gidiyorlardı. Onları uyardım ama beni dinlemedikleri için öfkeliydim." ifadesini kullanan adam, "Olay günü Elmas ve Hatun'u evlerinin önünde çalışırken gördüm. Bir anda sinirlendim ve kendimi kaybettim." şeklinde konuştu.

Mehmet Cakmakcı, evine döndükten sonra oğlunun adına kayıtlı traktörle Karakoyunlu ilçesine kadar gittiğini söyledi.