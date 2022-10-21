Yengesini 37 yerinden bıçaklayıp kör etmişti: Cezası belli oldu

Hatay'da bir okulda sözleşmeli olarak fizik öğretmenliği yapan Mehtap İlgar, çocukları 5 yaşındaki Eylül ile 2,5 yaşındaki Asya’yı alt katta oturan kayınpederinin evine gönderdi. Ailesiyle birlikte yaşayan Recep İlgar, yeğenlerinden elini öpmesini istedi. Ancak Asya, amcasının elini öpmedi. Bunun üzerine Recep İlgar, Asya'nın elindeki oyuncağı pencereden atıp, çocuğu dövdü.



1 HAFTA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ



Asya'nın ağladığını duyarak alt kata inen Mehtap İlgar da iddiaya göre 'ağabey' demediği gerekçesiyle keyınbiraderi Recep İlgar'ın yumruklu saldırısına uğradı. Öfkesin dinmeyen Recep İlgar, ardından çocuklarının gözü önünde yengesini biri sol gözünden, 37 yerinden bıçaklayıp, boğazını kesmeye çalıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan İlgar, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde 1 hafta boyunca tedavi gören Mehtap İlgar yaşam savaşını kazandı, ancak sol gözü görme yetisini kaybetti.



15 YIL HAPİS CEZASI



Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan Recep İlgar'ın karar duruşması gerçekleştirildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Recep İlgar, Mehtap İlgar ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



KARARA İTİRAZ EDECEKLER



Mehtap İlgar'ın avukatı Veysel Açay, duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Cezayı yetersiz bulduklarını söyleyen Açay, Recep İlgar'ın bu eylemi canavarca hisle gerçekleştirdiğini kaydetti. Açay, "Biz sanığın kasten adam öldürmeye teşebbüsten değil de nitelikli olarak, canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüsten ceza alması için söz konusu karara karşı istinaf kanun yoluna başvuracağız ve söz konusu kararın artması için gerekli itirazlarda bulunacağız. Dosyayı üst mahkeme değerlendirecek. Sanık kanuni hadler açısından en yüksek cezayı almıştır ancak, nitelikli olarak adam öldürme suçundan ceza almasını temenni ederdik. Bu temennimiz içinde gerekli itirazları bir üst mahkemeye yapacağız" dedi.



'NEFESİM KESİLDİ DİYE BIRAKTI'



Mehtap İlgar ise adalet aradığını vurguladı. İlgar, "Vahşice bir saldırıdan sonra beni öldüm diye bırakan birinin bu cezayla cezalandırılması ne kadar caydırıcı olabilir? Beni öldürmeye teşebbüs etmedi, sadece beni öldüm diye bıraktı, beni nefesim kesildi diye bıraktı. Bu cezaların caydırıcı olacağı yerde bu kadar az bir ceza ile suça teşvik özelliği var bunun. 15 yıl nedir ya. Benim 2 kızımın gözünün önünde oldu bunlar. Ben onların psikolojisini nasıl toplarım? Ben dışarıya gözlüksüz olarak karışamayan bir insanım artık. Benim kızlarımın bu psikolojiyi kaldırması ne kadar sürer? 15 yıl sonra düzelecekler mi? Benim katilim o. Sadece gözümü almadı, 2 gözümü birden almaya çalıştı, böbreklerimi vurmaya çalıştı, boynumu kesmeye çalıştı. Hiçbir pişmanlık duymadı. Kendini bir cümleyle bile savunmaya kalkmadı. Ben ölebilirdim. Şu an ben toprağın altında olsaydım belki 30 yıl alırdı" diye konuştu.