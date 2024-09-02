Yeni adli yıl bugün başlayacak

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. 2024-2025 adli yılı bugün başlıyor.

Yeni adli yıl bugün başlayacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi.

Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtayda da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.

Yeni adli yıl, bugün Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak.

ANKARA'DAKİ ÖNEMLİ DAVALAR

Yeni adli yılın başlamasının ardından kamuoyunca önemli görülen davaların görülmesine devam edilecek.

Bu kapsamda, 9 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası, 30 Eylül'de de eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaların duruşması görülecek.

FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan hakkında dava açılan Kemalettin Özdemir de 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına ise 2 Ekim'de devam edilecek.

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