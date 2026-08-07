Yeni aldığı motosikletle ilk gezisi sonu oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki sürücü Utku Keskin can verdi.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında ikinci el bir motosiklet satın alan Utku Keskin, henüz plakası takılmayan motosikletle gezintiye çıktı.

Yaklaşık 2.5 saat sonra Kızılpınar- Veliköy mahalleleri arasında Keskin’in kontrolünden çıkan motosiklet önce yol kenarında bulunan toprak yığınına ardından da savrularak park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Keskin, kurtarılamadı. Jandarma, çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.