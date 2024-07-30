Yeni aldığı silahını göstermek isterken arkadaşının 7 yaşındaki oğlunu öldürdü

Adana’da İsa H., yeni aldığı ruhsatsız tabancasını misafirliğe gittiği arkadaşına gösterdiği sırada silah kazara ateş aldı. 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, olayın şüphelisi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Yeni aldığı silahını göstermek isterken arkadaşının 7 yaşındaki oğlunu öldürdü

Olay, 24 Temmuz günü Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İsa H., arkadaşı Mehmet Yeşil’in evine ziyarete gitti.

İsa H., yeni aldığı ruhsatsız tabancasını arkadaşına göstermek için çıkardığı sırada kazara ateş aldı.

KAZARA 7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU VURDU

Tabancadan çıkan kurşun, Mehmet Yeşil’in oğlu Zekariye Yeşil’e (7) isabet etti. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Zekariye, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsa H. ile o sırada evde bulunan Ahmet D. ve Ömer B.’yi gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

İsa H.'nin emniyetteki ifadesinde silah kendisinin elindeyken ateş aldığını söylediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen İsa H., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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