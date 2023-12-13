Yeni aldığı tüfeği temizlerken canından oldu

Ankara'da bir genç, yeni aldığı tüfeği temizlerken kazara kendini vurdu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Polatlı ilçesi Yenimahalle Alper Sokak'taki Zahide Apartmanı'nda meydana geldi.

Kudret Akyar’ın temizlediği yeni aldığı tüfek, kazara ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Akyar, yaralandı.