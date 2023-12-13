Yeni aldığı tüfeği temizlerken canından oldu

Ankara'da temizlediği yeni aldığı tüfeğin ateş almasıyla vurulan 23 yaşındaki Kudret Akyar hayatını kaybetti.

Yeni aldığı tüfeği temizlerken canından oldu

'da bir genç, yeni aldığı tüfeği temizlerken kazara kendini vurdu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Polatlı ilçesi Yenimahalle Alper Sokak'taki Zahide Apartmanı'nda meydana geldi.

Kudret Akyar’ın temizlediği yeni aldığı tüfek, kazara ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Akyar, yaralandı.

Yeni aldığı tüfeği temizlerken canından oldu - 1

İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyar, kurtarılamadı.

Kudret Akyar'ın cenazesi, Polatlı'nın Aşağı Ömerler köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kudret Akyar'ın avcılığa meraklı olduğu, tüfeği de bu amaçla satın aldığı belirtildi.

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