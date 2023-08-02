Yeni Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç kimdir, nereli? Engin Dinç'in daha önceki görevleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 52 ilin emniyet müdürü değişti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne 2021 tarihinden bu yana Konya Emniyet Müdürü olarak görev alan Engin Dinç getirildi. Peki, yeni Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç kimdir? İşte Engin Dinç'in hayatı ve daha önceki görevleri hakkında bilgiler...

Yeni Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç kimdir, nereli? Engin Dinç'in daha önceki görevleri

İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Engin Dinç, 1966 Yılında Rize ili Kalkandere ilçesinde dünyaya geldi. Erzurum nüfusuna kayıtlıdır.

İlköğrenimini Ankara da tamamladıktan sonra 1981 yılında Polis Kolejini kazanıp, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başlamıştır.

Engin Dinç 1989 yılında İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na atanmış, sırasıyla Mardin, Trabzon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Mesleği ile ilgili olarak birçok kurs ve seminere katılmıştır.

Çeşitli dönemlerde ABD, Bosna ve Kosova da görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup, lisansüstü eğitimini Kamu Hukuku alanında tamamlamıştır.

3 Mayıs 2013 tarihinde İstihbarat Daire Başkanı, 25 Ekim 2016 tarihinde Eskişehir Emniyet Müdürü ve 07.07.2021 tarihinde yayınlanan kararname ile Konya Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Evli ve üç çocuk babası olup, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

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