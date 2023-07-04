Yeni asgari ücret ne zaman alınacak? İşte zamlı asgari ücretin hesaplara yatacağı tarih

"Yeni asgari ücret ne zaman alınacak" sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Doğrudan 8 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları geride kalmış ve 2024'e kadar geçerli olacak rakam belli olmuştu. Peki, yeni asgari ücret ne zaman alınacak?

Yeni asgari ücret ne zaman alınacak? İşte zamlı asgari ücretin hesaplara yatacağı tarih

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Tespit Komisyonu, 2023'ün ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında milyonlarca çalışan ve işveren için karar vermişti. Oranların belli olmasının ardından bu kez de yeni ücretlerin hesaplara ne zaman yatacağı gündem oldu. İşte, zamlı asgari ücretin hesaplara yatacağı tarih...

YENİ ÜCRET 6 AY GEÇERLİ OLACAK

Açıklanan asgari ücret rakamı 1 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret için aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanacak.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Zamlı asgari ücret 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak.

Ay başında maaş alanlar yeni zamlı asgari ücreti 1 Ağustos tarihinden itibaren hesaplarında görebilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...