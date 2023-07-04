Yeni asgari ücret ne zaman alınacak? İşte zamlı asgari ücretin hesaplara yatacağı tarih

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'ün ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında milyonlarca çalışan ve işveren için karar vermişti. Oranların belli olmasının ardından bu kez de yeni ücretlerin hesaplara ne zaman yatacağı gündem oldu. İşte, zamlı asgari ücretin hesaplara yatacağı tarih...



YENİ ÜCRET 6 AY GEÇERLİ OLACAK



Açıklanan asgari ücret rakamı 1 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret için aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanacak.



ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?



Zamlı asgari ücret 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak.



Ay başında maaş alanlar yeni zamlı asgari ücreti 1 Ağustos tarihinden itibaren hesaplarında görebilecek.