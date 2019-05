İlişkili Haberler Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarını anlattı

Askerlik sistemi değişiyor. Konuyla ilgili 65 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin bugün başlayabilmesi için Danışma Kurulu toplandı.

Danışma Kurulunun kararının ardından, TBMM Milli Savunma Komisyonu teklifin görüşmelerini saat 21.30 olarak gündemine aldı.

TBMM İçtüzüğü'ne göre, Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin başlayabilmesi için, teklifin Başkanlığa sunulmasının ardından 48 saat geçmesi gerekiyor. Ancak Danışma Kurulu kararıyla teklifin görüşmeleri daha erken bir süreye çekilebiliyor.

ZORUNLU ASKERLİK 6 AY

Yeni sistemde zorunlu askerlik herkes için 6 aya düşüyor. Kanun teklifinin yasalaştığı anda kışlada 6 ayını doldurmuş olan askerler terhis olabilecek.

Yeni sistemde isteyenler 6 aydan sonra da askerliğe devam edebilecek. Bu durumda ayda 2 bin lira maaş alacaklar. Bu sürede sigorta primleri de devlet tarafından ödenecek .

ERDEN GENERALLİĞE

Askerliğini uzatanların orduda kalıp generalliğe kadar yükselme şansı da var. Yeni sistemle kalıcı hale gelen bedelli askerlikte yaş sınırı da kalkıyor. 20 yaşını doldurmuş ve 31 bin TL ödeyenler bedelli askerlik yapabilecekler. Bedelli askerlikte 1 aylık temel askerlik zorunlu olacak. Kontenjandan fazla başvuru olursa kura çekilecek. Bir kere kurada çıkmayanın yeniden başvuru şansı da var.

BAKAYALARA TEK FIRSAT

Teklifte en önemli noktalardan biri de bakaya kalanlar ve yoklama kaçağı olanlar ilgili. Bakaya kalanlar ve yoklama kaçağı olanlar için bir kereliğine bedelli askerlikten yararlanma fırsatı verilecek. Ancak sistem devreye girdikten sonra yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olanlar bedelli askerlik yapamayacak. Ayrıca bu kişiler bu durumda oldukları her gün için 10 lira da ceza ödeyecekler.



BAYRAMDAN ÖNCE YASALAŞABİLİR

Teklifle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin, Meclisin uygun görmesi halinde bayramdan önce yasalaşabileceğini bildirdi.

"100 SENE SONRA DEĞİŞİKLİK"

Teklifle, 100 sene sonra askerlik sisteminde köklü değişiklik yapıldığını dile getiren Muş, "Yeni sistemde askerlik 6 aya düşürülecek. Şu an kışlada bulunan ve bu süreyi dolduranlar kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler" diye konuştu.



Teklifle, yedek astsubaylık müessesesinin geleceğini, yedek subaylığın da devam edeceğini belirten Muş, 6 ay askerlik yapan bir kişinin isterse terhis olabileceğini, isterse de kendi talebi, TSK'deki kadro durumu, TSK'nin uygun görüşü halinde bir 6 ay daha orduda görev yapabileceğini kaydetti.

ASGARİ ÜCRETTEN AZ OLMAYACAK ŞEKİLDE ÖDEME



Askerliğe devam etmesi halinde kişiye asgari ücretten az olmamak kaydıyla ödeme yapılacağına işaret eden Muş, bu süreyi tamamlayanların yine talebi, TSK'nın kadro durumu ve görüşünün oluşması halinde profesyonel olarak TSK'ye hizmet edebileceğini söyledi.

ERLİKTEN GENERALLİĞE



Bu şekilde askerliğe devam eden bir kişinin generalliğe kadar yükselme imkanı bulacağının altını çizen Muş, bu kişilere sınavlarda yüzde 20'ye kadar ek puan verileceğini belirtti.



Bu kişilerin önce astsubaylığa, oradan subaylığa, oradan da diğer kademelere ilerleme imkanı bulacağını anlatan Muş, artık meslek yüksek okulunu bitirenlerin de yedek astsubay olarak görev yapabileceklerini bildirdi.



Mehmet Muş, 2 aylık temel askerlik eğitiminden sonra 10 ay kıta eğitimi verileceğini ifade ederek, 10 aylık sürede yedek subaylıkta olduğu gibi maaş verileceğini, görev sonunda yine yükümlülerin talebi ve uygun kadro oluşması durumunda yedek astsubaylıktan astsubaylığa geçebileceğini dile getirdi.



BEDELLİ KALICI OLUYOR, YAŞ SINIRI KALKIYOR



Teklifle bedelli askerliğin kalıcı hale geldiğini anlatan Muş, şöyle konuştu:



"Yaş sınırı ortadan kalkıyor. Bugünkü rakamlarla hesapladığınız zaman 31 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Bir yedek asteğmenin maaşının 6 katı gibi bir rakam belirlendi. Bir formülasyonu var. Bu bedeli yatıranlar, bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak suretiyle askerlik görevini ifa etmiş olacaklar. Ve bu artık kanunlarımızla daimi hale gelecek.



Yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak. Fakat bu kanun yürürlüğe girmeden önce yoklama kaçağı olanlara ve bakaya kalanlara, bir seferliğine bedelliden faydalanma imkanı getirilecek. Her vatandaşın zamanı geldiğinde gidip gerekli bildirimlerde bulunması gerekiyor. Bir vatandaşımız, kanun yürürlüğe girdikten sonra yoklama kaçağı olursa ve bakaya kalırsa gelmediği her gün için belli bir ceza öngörülmektedir. Bu 10 TL olarak belirlenmektedir. Eğer kolluk kuvveti yakalar ve kendi isteği dışında ilgili yerlere getirilirse yoklama kaçağı olanlar ve bakayada geçen süre ne kadar ise bunu 10 ile çarpıyorsunuz, bu kadar bir ceza uygulanacak. Kendi isteğiyle gelirse bu 5 TL'ye indirilecek."



"6 AYI DOLDURANLAR TERHİS OLABİLECEK"



Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muş, bir gazetecinin, "Şu anda askerde olanlar yararlanacak mı?" sorusu üzerine, "Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 6 ayı dolduranlar terhis olabilecekler." yanıtını verdi. Muş, isterlerse bu kişilerin 6 ay daha görev yapabileceğini istemezlerse de terhis olabileceğini söyledi.



Kanun yürürlüğe girdiğinde kaç kişinin terhis olacağının sorulması üzerine Muş, bunun planlamasını Genelkurmay Başkanlığının yaptığını belirterek, gerekli açıklamaları onların yapacağını ifade etti.



"BAYRAMDAN ÖNCE YASALAŞMASI MÜMKÜN"



Mehmet Muş, bugün Meclis Danışma Kuruluna tavsiye kararı alınması için öneride bulunacaklarını, önerilerinin kabul edilmesi halinde komisyonun 48 saati beklemeden de teklifin görüşmelerine başlayabileceğini dile getirdi. "TBMM onaylarsa bayramdan önce bu kanunun yasalaşması mümkün." diyen Muş, ikinci 6 aya kalan kişilerin SGK ile alakalı hizmet borçlanmasının da bakanlık tarafından karşılanacağını belirtti.



AK Parti Grup Başkanvekili Muş, başka bir soru üzerine, askerliğinin 9. ayında olan ancak terhis olmak istemeyen bir askerin 6 ay daha askerliğe devam edeceğini, geriye dönük ödeme alamayacağını kaydetti.



"Kıta değişikliği olacak mı?" sorusunu da Muş, "Bu teknik mesele. O TSK'nin planlamasına göre belirlenecek" dedi. 20 yaşını dolduran her erkek vatandaşın bedelli askerlik yapabileceğini söyleyen Muş, burada erteleme yaşının geçirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

TALEP ÇOKSA KURA



Seferberlik hali veya ihtiyaç halinde askerliğe ilişkin ne tür düzenleme yapılacağının ilgili kanunlarda yer aldığını anlatan Muş, teklifin genel askerlik sistemine ilişkin bir düzenleme olduğuna işaret etti.



"Bedelli askerliğe ilişkin bir kota olup olmayacağı sorusunu Muş, "TSK’nin bir planlaması ve ihtiyacı olacaktır. Eğer düşüncesinin üstünde bir talep olursa bedelli için o dönem için bir kura yöntemine gidecektir. Altında kalırsa müracaat eden herkes alınacaktır. Ama dediğimiz gibi artık yaş sınırı yok, 20 yaşını dolduran bedelli askerlikten faydalanma imkanına sahip" ifadelerini kullandı.

"SİSTEMİ DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEK"



AK Parti Grup Başkanvekili Muş, beka tartışmaları olduğu bir dönemde yasa teklifinin getirilmesinin bazı kesimlerce eleştirildiğinin anımsatılması üzerine, ülkenin geleceği ve güvenliğinin her şeyin ötesinde olduğunu, teklifin sistemin daha güçlü hale getirilmesi konusunda atılan bir adım olduğunu söyledi. "Biz TSK'nin, ülke savunması yapan ordumuzun her zamankinden çok daha güçlü olması için bu çalışmaları yapıyoruz." diyen Muş, TSK'nin ihtiyaçlarında herhangi bir problem oluşturmayacak şekilde sistemin dizayn edildiğini vurguladı.



Bedelli askerlik ücretinin aşağı çekilip çekilemeyeceğine ilişkin soru üzerine Muş, "Miktar belli bir çalışma neticesinde belirlenmiştir. Biz bu rakamın arkasında duracağız ama TBMM'nin her şeye yetkisi vardır, bu anlamda değişiklik yapabilir." dedi. Muş, paranın uygun olduğunu düşündüklerini ve düşürülmesi konusunda tutum içerisinde olmayacaklarını söyledi.

BAKAN AKAR'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA