Yeni "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" belli oldu: 2024 2025 avukatlık asgari ücret tarifesi

Türkiye Barolor Birliği 2024 2025 avukatlık asgari ücret tarifesi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirmeleri yaptı:



"Aşağıda sayılan ücretlerde farklı oran aralığında yapılan artışlar söz konusu olup Tarife’nin Genel Hükümler ve Tablo kısımlarına ilişkin karşılaştırma cetvelini bilgilerinize sunarız.



• Avukatlık Kanunu 35. madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 32.000 TL'ye çıkarılmıştır.



• Özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti ayrı bir bent olarak düzenlenerek 25.000 TL olarak belirlenmiştir.



• Sulh Hukuk Mahkemesinde ücret 18.000 TL olarak belirlenmiş; Sulh Ceza Hakimliğinde görülen davalar için yeni maktu ücret 13.500 TL olarak tespit edilmiştir.



• Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 30.000 TL'dir.



• Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 48.000 TL'ye yükseltilmiştir.



• Tarife'ye "Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefetten kaynaklanan işler" başlıklı yeni bir bent eklenerek maktu ücret 12.000 TL olarak tespit edilmiştir.



• Tarife'nin "Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret" başlıklı Üçüncü Kısımında yer alan miktarlar, oluşan mali tablo dikkate alınarak önemli ölçüde artırılarak yeniden düzenlenmiştir.



