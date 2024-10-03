Yeni "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" belli oldu: 2024 2025 avukatlık asgari ücret tarifesi
Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından onaylandı. Türkiye Barolor Birliği tarafından yapılan açıklamada; "2024- 2025 Türkiye Barolar Birliği avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) yürürlüğe girmiştir." denildi.
Resmî Gazete'de (bugün) yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2024-2025 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife'nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 55,06 oranında artış sağlandı.
Türkiye Barolor Birliği 2024 2025 avukatlık asgari ücret tarifesi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirmeleri yaptı:
"Aşağıda sayılan ücretlerde farklı oran aralığında yapılan artışlar söz konusu olup Tarife’nin Genel Hükümler ve Tablo kısımlarına ilişkin karşılaştırma cetvelini bilgilerinize sunarız.
• Avukatlık Kanunu 35. madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 32.000 TL'ye çıkarılmıştır.
• Özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti ayrı bir bent olarak düzenlenerek 25.000 TL olarak belirlenmiştir.
• Sulh Hukuk Mahkemesinde ücret 18.000 TL olarak belirlenmiş; Sulh Ceza Hakimliğinde görülen davalar için yeni maktu ücret 13.500 TL olarak tespit edilmiştir.
• Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 30.000 TL'dir.
• Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 48.000 TL'ye yükseltilmiştir.
• Tarife'ye "Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefetten kaynaklanan işler" başlıklı yeni bir bent eklenerek maktu ücret 12.000 TL olarak tespit edilmiştir.
• Tarife'nin "Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret" başlıklı Üçüncü Kısımında yer alan miktarlar, oluşan mali tablo dikkate alınarak önemli ölçüde artırılarak yeniden düzenlenmiştir.
TARİFE'NİN GENEL HÜKÜMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1. Tarife'nin "Avukatlık ücretinin kapsadığı işler" başlıklı 2. maddesine eklenen fıkra ile temyiz başvurusu üzerine verilen bozma kararı sonrasında istinafta görülen duruşmalı işlerde hükmedilecek avukatlık ücretine dair uygulanacak maddelere dikkat çekilerek, halihazırda görülen farklı uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
2. "Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret" başlıklı 8. maddesine eklenen fıkra ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 124. maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne uygun olarak tarafta iradi değişiklik halinde, davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermeyen kişi vekille temsil edilmişse, lehine maktu avukatlık ücretine hükmolunacağı düzenlenmiştir.
3. "Ceza davalarında ücret" başlıklı 14. maddesinin beşinci fıkrasına eklenen "reddi" ibaresi ile 21.09.2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14. maddesinin beşinci fıkrasının "eksik düzenleme" gerekçesiyle yürütmesinin durulması ve iptali talebi ile Danıştay 8. Dairesinin E. 2023/6176 sayılı dosyasında açılan davada, 21.05.2024 tarihinde tesis edilen yürütmenin durdurulması kararı gereği yerine getirilmiştir. Sözü edilen yargı kararının gereğini yerine getirmek üzere 2024 yılı AAÜT'nin anılan maddesinde değişikliğe gidilmiştir.
4. Tablo bölümünde Birinci Kısım İkinci Bölümünün üçüncü bendinde yer alan "Tüzel kişi tacirlerinin ana sözleşmelerinin onanması" tümcesi, yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla "Tüzel kişi tacirlerin şirket kuruluş sözleşmelerinin imzalanması" şeklinde değiştirilmiştir."
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