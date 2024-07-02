Yeni bakanlar ile kabine sona erdi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık bir aylık bir aranın ardından tekrar toplandı.
Bir süredir gündemde olan kabinede değişiklik iddiaları gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevini bıraktı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na tekrardan Murat Kurum, Sağlık Bakanlığı'na ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.
Değişikliğin ardından yeni bakanlar da bugün kabine toplantısına katıldı. Toplantı 2 saat 45 dakika sürdü.
GÖZLER KABİNE KARARLARINDA
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum ele alınacak.
Kabine toplantısında yeni yargı paketinden emekli ve memur zamlarına kadar birçok konunun ele alınması bekleniyor.
EKONOMİ
Toplantının ana gündeminin ekonomi olması bekleniyor.
Yarın açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak.
Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek.
Toplantıda tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artış da görüşülecek.
Vergi çalışması da gündemde olacak.
Yeni vergi paketi taslağı ve enflasyonla mücadele konusunda da kabine üyelerine bilgi verilecek.
TERÖRLE MÜCADELE
Toplantıda terörle mücadele operasyonları da ele alınacak.
Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da gündemde olacak.
CUMHURBAŞKANI'NIN YURTDIŞI ZİYARETLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında Kazakistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.
İlgili bakanlar, bu temaslarda ele alınması muhtemel konu başlıklarına yönelik çalışmalarını da kabinede sunacak.
YENİ BAKANLAR YEMİN ETTİ
TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde Kemal Memişoğlu'nun ve Murat Kurum'un atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.
Ardından TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum'un Anayasa hükmü gereği atamadan dolayı milletvekilliğinin düştüğü bilgisi Genel Kurul'a verildi.
SANDALYE SAYISINDA DÜŞÜŞ
Kurum'un milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle toplam milletvekili sayısı 593'e, AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 264'e indi.
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