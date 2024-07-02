Yeni bakanlar ile kabine sona erdi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı değişti. Kurban bayramı sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni bakanlarıyla ilk toplantısını bugün saat 17.07'de başladı. Toplantı 2 saat 45 dakika sürdü.

Yeni bakanlar ile kabine sona erdi
SON DAKİKA: Kabinede iki bakan değişti

SON DAKİKA: Kabinede iki bakan değişti

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık bir aylık bir aranın ardından tekrar toplandı.

Bir süredir gündemde olan kabinede değişiklik iddiaları gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevini bıraktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na tekrardan Murat Kurum, Sağlık Bakanlığı'na ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.

Yeni bakanlar ile kabine sona erdi - 1

Değişikliğin ardından yeni bakanlar da bugün toplantısına katıldı. Toplantı 2 saat 45 dakika sürdü.

Yeni bakanlar ile kabine sona erdi - 2

GÖZLER KABİNE KARARLARINDA

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısında, 'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum ele alınacak.

toplantısında yeni yargı paketinden emekli ve memur zamlarına kadar birçok konunun ele alınması bekleniyor.

EKONOMİ

Toplantının ana gündeminin ekonomi olması bekleniyor.

Yarın açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak.

Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek.

Toplantıda tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artış da görüşülecek.

Vergi çalışması da gündemde olacak.

Yeni vergi paketi taslağı ve enflasyonla mücadele konusunda da kabine üyelerine bilgi verilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda terörle mücadele operasyonları da ele alınacak.

Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da gündemde olacak.

CUMHURBAŞKANI'NIN YURTDIŞI ZİYARETLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında Kazakistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

İlgili bakanlar, bu temaslarda ele alınması muhtemel konu başlıklarına yönelik çalışmalarını da kabinede sunacak.

YENİ BAKANLAR YEMİN ETTİ

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde Kemal Memişoğlu'nun ve Murat Kurum'un atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

Yeni bakanlar ile kabine sona erdi - 3

Ardından TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum'un Anayasa hükmü gereği atamadan dolayı milletvekilliğinin düştüğü bilgisi Genel Kurul'a verildi.

SANDALYE SAYISINDA DÜŞÜŞ

Kurum'un milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle toplam milletvekili sayısı 593'e, AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 264'e indi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...