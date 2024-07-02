Yeni bakanlar ile kabine sona erdi

GÖZLER KABİNE KARARLARINDA



Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum ele alınacak.



Kabine toplantısında yeni yargı paketinden emekli ve memur zamlarına kadar birçok konunun ele alınması bekleniyor.



EKONOMİ



Toplantının ana gündeminin ekonomi olması bekleniyor.



Yarın açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak.



Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek.



Toplantıda tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artış da görüşülecek.



Vergi çalışması da gündemde olacak.



Yeni vergi paketi taslağı ve enflasyonla mücadele konusunda da kabine üyelerine bilgi verilecek.



TERÖRLE MÜCADELE



Toplantıda terörle mücadele operasyonları da ele alınacak.



Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da gündemde olacak.



CUMHURBAŞKANI'NIN YURTDIŞI ZİYARETLERİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında Kazakistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.



İlgili bakanlar, bu temaslarda ele alınması muhtemel konu başlıklarına yönelik çalışmalarını da kabinede sunacak.



YENİ BAKANLAR YEMİN ETTİ



TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde Kemal Memişoğlu'nun ve Murat Kurum'un atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.