Yeni bakanlar ile kabine toplanıyor

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık bir aylık bir aranın ardından tekrar toplanıyor.

Bir süredir gündemde olan kabinede değişiklik iddiaları gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevini bıraktı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na tekrardan Murat Kurum, Sağlık Bakanlığı'na ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.



Değişikliğin ardından yeni bakanlar da bugün kabine toplantısına katılacak.



GÖZLER KABİNE KARARLARINDA



Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum ele alınacak.



Kabine toplantısında yeni yargı paketinden emekli ve memur zamlarına kadar birçok konunun ele alınması bekleniyor.



YENİ BAKANLAR YEMİN EDECEK

TBMM Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu'nun, Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum'un atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunacak.



Ardından TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum'un Anayasa hükmü gereği atamadan dolayı milletvekilliğinin düştüğü bilgisi Genel Kurul'a verilecek.



Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni kabine üyelerini yemin etmek üzere kürsüye davet edecek. Memişoğlu ve Kurum, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda ant içerek göreve başlayacak. İki yeni bakan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk Kabine Toplantısı'na katılacak.



Kurum'un milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle toplam milletvekili sayısı 593'e, AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 264'e indi.



TBMM Genel Kurulunda gelecek günlerde Murat Kurum'dan boşalan Çevre Komisyonu üyeliği için AK Parti tarafından bir milletvekili bildirilecek. Ardından komisyonda başkan seçimi yapılacak.

