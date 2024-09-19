Yeni Bolu Valisi Abdulaziz Aydın kimdir? (Abdulaziz Aydın'ın özgeçmişi)

Yeni Bolu Valisi Abdulaziz Aydın 1978 yılında Mardin’de doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Mardin’de okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Aydın, Adana’da avukatlık stajı yapmasına müteakiben Kaymakamlık sınavını kazandı. Çanakkale’de başlayan Kaymakamlık stajının ardından Eskişehir Sarıcakaya ilçesinde kaymakam olarak göreve başladı. Aydın, Kahramanmaraş Nurhak, Hatay Belen’de Kaymakamlık yaptı, sonrasında Bingöl’e Vali Yardımcısı olarak atandı.



1 Eylül 2018’de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Daha sonra Ümraniye Kaymakamı olarak atandı.



19 Eylül Resmi Gazete atama kararları ile Bolu'ya vali olarak atandı.