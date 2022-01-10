Yeni doğan bebeğine Viking Kralı Ragnar'ın ismini verdi

Diyarbakır’da yaşayan Güven Arslan ile Sibel Aslan çifti (26), geçen hafta dünyaya gelen erkek çocuklarına, 'Vikingler' dizisinin başkarakteri, geleneksel kaynaklara göre Danimarka ve İsveç kralı olan Ragnar Lodbrok'un ismini verdiler.



Diziyi çok sevdiğini ve Ragnar karakterinin kendisini etkilediğini belirten baba Arslan, bebeğine onun ismini verdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Güven Arslan, "Ragnar'ın karakteri, hayatı çok hoşuma gitmişti, harikaydı. Kabul edilirse 'Ragnar' koyacaktım. Nüfus memuru arkadaşımı aradım. 'W, X ve Q' harfi olmadığı sürece sıkıntı olmayacağını söyledi. Duyunca çok sevindim" dedi.

“NORVEÇ'TE RAGNAR İSMİ ÇOK POPÜLER”



Eşinin bu duruma inanmadığını söyleyen Arslan, "Şok oldu. Geçici kimliği gösterince inandı ama kendisinin çocuğa 'Rüzgar' diye sesleneceğini söyledi. Norveç'te Ragnar ismi çok popüler. Herkese bu isim verilmiyormuş. Devletten izin alınması gerekiyormuş. Türkiye'de bir ilk olduğumu düşünüyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.



“BAŞTAN BERİ RÜZGAR İSMİNİ VERMEYİ DÜŞÜNÜYORDUK”



Anne Sibel Arslan 'Ragnar' ismini ilk duyduğunda çok şaşırdığını söyleyerek, "Baştan beri 'Rüzgar' ismini düşünüyorduk. 'Rüzgar' demek istediğimi söyledim. Kimlikte görünce şok oldum. 'Sen çok sevdiğin için Ragnar koyabilirsin' dedim. Diziyi ben de arada izliyorum. Çok güzel dizi ama eşim hayranı olduğu için tekrar tekrar izliyor" şeklinde konuştu.