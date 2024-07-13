Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine bırakan anne tutuklandı

Dün akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi, Kadir Özdemir Caddesi'nde çöp konteynerinin yanında bebek bulundu.

Çöp atmaya giden bir kadının bebek sesi duyması üzerine ortaya çıkan olayda, çöp konteynerinin yanında bulunan poşetin içinde yeni doğmuş bir kız çocuğu olduğu görüldü.

BANYODA DOĞUM YAPTI, BEBEĞİNİ ÇÖPE ATTI



Polis ekiplerinin çalışması sonucu yeni doğan bebeği çöp konteynerine bırakan kişinin anne Y.F.Ş. olduğu belirlendi. Y.F.Ş, polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Evlilik dışı hamile kaldığı öğrenilen kadının hamilelik sürecini ailesinden gizlediği, evin banyosunda doğum yaptıktan sonra ailesinin göstereceği tepkiden korktuğu için bebeği bir poşete koyarak çöp konteynerine attığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.F.Ş. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

