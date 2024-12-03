Yeni doğan bebeğini emzirirken üzerine yatıp uyudu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni doğum yapmış bir anne, bebeğini uyuyup üzerine yattı. 40 günlük Yaman adlı bebek, boğuldu.
Huzur Mahallesi 162'nci Sokak'ta Suna T., 40 günlük oğlu Yaman'ı yatakta emzirmeye başladı.
O sırada uykuya dalan anne, bebeğinin üzerine yattı. Kısa süre sonra uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BOĞULARAK CAN VERMİŞ
Sağlıkçıların kontrolünde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman bebeğin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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