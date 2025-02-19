Yeni doğan bebeğini klozete atmıştı: Rus anne hakkında istenen ceza belli oldu

Antalya Havalimanı'ndaki engelli tuvaletinde, 13 Ekim 2024'te temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulunmuş, incelemede bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edilmişti.



Rus anne ile kızı Ekaterina Burnazkina, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi.



Daha önceki savunmalarında polis tarafından yapılan uyarıyla doğum yaptığını anladığını söyleyen Ekaterina Burnazkina, beyanlarını tekrar etti. Ekaterina Burnazkina, bebeğin doğumu gerçekleşmeden birkaç gün önce iddiaya göre gıda zehirlenmesi şüphesiyle Alanya'daki bir sağlık kliniğine başvurduğunu kaydetti.

"KİLOLU GÖRÜNÜYORDU, HAMİLE OLDUĞUNU FARK ETMEDİM"



Mahkemede tanıklık yapan sanığı muayene eden doktor A.Y., "Alanya'da özel muayenehanem vardı. Ekaterina 12 Ekim'de bize başvurdu. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle kliniğe geldi. Kan tetkiki yapıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu." dedi.



Klinikte gebelik testinin yapılmadığını ve ultrason cihazının olmadığını dile getiren A.Y., "Sanık bana gebe olmadığını söyledi. Yaptığımız tetkikte enfeksiyon değeri yüksek çıkmıştı. Gebelikten de şüphelenmediğimiz için herhangi bir test yapmadık. Rahatsızlığı gebelikle aynı bulguları içerdiği için gebelik durumunu baskılamış olabilir. Elle muayene yaptığım halde karında bir hareketlilik hissetmedim. Bağırsak hareketliliği olarak hissettik. Kilolu görünüyordu, hamile olduğunu fark etmedim." dedi.

SAVCI: FİİLİ BİLEREK VE İSTEYEREK YAPTI



Duruşma savcısı, yenidoğan bebeğin göbek kordonu bağlanmaksızın, soğuktan ve klozetteki sudan etkilenmesini önleyecek hiçbir tedbir alınmadan, çıplak ve ayaklarının suyun içinde olduğunu kaydetti.



Savunma sistemi son derece zayıf olan yenidoğan bebeği, en kötü hijyen koşullarına sahip klozet içerisine bırakan sanığın, fiili bilerek ve isteyerek yaptığının belirlendiğini ifade edildi.



Mütalaayı açıklayan savcılık, sanık Elena Burnazkina'nın beraatini, bebeğini klozette doğurduktan sonra orada bırakan sanık Ekaterina Burnazkina'nın "Nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması talep etti.



Mütalaayı kabul etmeyen ve devlet korumasına alınan bebeğini isteyen Ekaterina Burnazkina, "Bu suçu kabul etmiyorum. Kızımı almak istiyorum." dedi.

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