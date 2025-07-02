Yeni doğmuş bebeği çöpe atmışlar

Aydın'ın Efeler ilçesinde katı atık bertaraf tesisinin çöp bölümünde göbek bağı kesilmemiş bebek cesedi bulundu.

Yeni doğmuş bebeği çöpe atmışlar

Doğan Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait katı atık bertaraf tesisinde sabah saatlerinde temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, çöplerin arasında yeni doğduğu değerlendirilen ölü bir buldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde, göbek bağı kesilmemiş bebeğin erkek olduğu tespit edildi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...