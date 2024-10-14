Yeni doğmuş bebeği havaalanında klozete bırakıp Türkiye'den kaçmaya çalıştılar

Antalya'da havalimanındaki engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Polis, bebeği bırakıp hızlı bir şekilde ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı tespit edilen Rusya uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yeni doğmuş bebeği havaalanında klozete bırakıp Türkiye'den kaçmaya çalıştılar

Havalimanı'nda temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletinde klozet içerisinde yeni doğmuş bir bulundu.

Yapılan araştırmada bebeğin bulunmadan 12 dakika önce vatandaşı E.B. tarafından terk edildiği ve E.B.'nin Rusya vatandaşı E.B. isimli başka bir kişiyle hızlı bir şekilde pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı tespit edildi.

2 kişi, Moskova’ya gitmek üzere oldukları esnada Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yeni doğan bebek ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

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