Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Üç yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu. Dokunulmazlık dosyaları arasında TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın da dosyası var.
Meclis başkanlığına üç milletvekili hakkında üç dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Meclis başkanlığı tarafından, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın dosyaları Karma Komisyon'a gönderildi.
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