Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Meclis Başkanlığı'na altı yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen isimler arasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç da bulunuyor.
TBMM Başkanlığı'na, altı milletvekili hakkında altı dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Meclis Başkanlığı tarafından, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:
DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç
DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz
CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
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