Yeni dönem. BES birikimleri bedelli askerlik ve hac için de kullanılabilecek

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES ), katılımcıların birikimlerinin bir bölümünü sistemden ayrılmadan kullanmasına olanak sağlayan kısmi ödeme uygulamasının kapsamı genişletilecek. Yeni düzenlemeyle bedelli askerlik ve hac harcamaları da uygulamaya dahil edilecek.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, halen konut alımı, evlilik ve doğal afet durumlarında geçerli olan kısmi ödeme uygulamasına yeni alanlar eklenecek.

Buna göre BES katılımcıları, bedelli askerlik ücretini karşılamak veya hac ibadetini yerine getirmek amacıyla birikimlerinin belirli bir bölümünü sistemden çıkmadan kullanabilecek.

ÜNİVERSİTELERDE ATAMA KRİTERLERİNE YENİ DÜZENLEME

Programda üniversitelerdeki akademik atama ve yükseltme süreçlerine ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

Buna göre, üniversitelerin akademik atama ve yükseltme kriterleri için merkezi düzeyde asgari şartlar belirlenecek. Düzenlemeye yönelik mevzuat çalışmalarının 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Ayrıca üniversite mezunlarının iş gücü piyasasındaki performansları düzenli olarak takip edilecek. Elde edilen verilerle üniversitelerin gelişimi izlenecek.