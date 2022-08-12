Yeni ekonomi modeli tartışması sürüyor

Yeni ekonomi modelini "Uyduruk" diye niteleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den tepki geldi.



Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Nebati, Öztrak'ın sorumsuzca yaptığı açıklamalarla gerçekleri saptırmaya çalıştığını söyledi.



Nebati, ''Büyük resmin sadece bir köşesini gösterip eksik bilgiyle gerçeği çarpıtma çabanız asla kabul edilemez. Her şeyden evvel sizin pervasızca “uyduruk” diye tabir ettiğiniz model kapsamında üretimde, büyümede, ihracatta ve istihdamda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

'CARİ DENGEDE BOZULMA'

Cari dengedeki bozulmaya yönelik eleştirilere de yanıt veren Bakan Nebati, bunun en büyük sebebinin enerji ve emtia fiyatlarındaki küresel artış olduğunu söyledi.

Buna karşı Türkiye'nin enerji alanında büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini de hatırlatan Nebati, cari işlemler dengesinin enerji hariç fazla verdiğini vurguladı.



Nebati, ''2022 yılı ocak-haziran döneminde enerji hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesinde 8,1 milyar dolar; yıllık bazdaki cari işlemler dengesindeyse 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık. Büyümenin güçlü olduğu bir dönemde, enerji hariç cari dengedeki bu olumlu görünüm, gerçekleştirdiğimiz yapısal dönüşümlerin bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Öztrak'ın "Net hata noksan" kalemini "kaynağı belirsiz" bir para girişi olarak nitelendirmesine de tepki gösteren Bakan Nebati, "Eski göreviniz itibarıyla çok iyi bildiğinizi umduğum bu konuda vatandaşlarımızın zihnini bulandırmaya dönük manevralarınızı milletimizin takdirine bırakıyorum" dedi.

