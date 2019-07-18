İçişleri Bakanlığı kararı ile görevinden alınan Eski Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın yerine Mehmet Aktaş atandı. Peki yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kimdir? İşte yeni Emniyet Müdürü Mehmet Aktaş hakkında merak edilenler...
YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ KİMDİR?
1968 yılında Elazığ ilinde doğan yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.
YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ KAÇ YAŞINDA?
51 yaşında olan yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Aksaray'ın Gülağaç, Malatya'nın Kuluncak, Muş'un Hasköy, Düzce'nin Cumayeri ve Rize'nin Çayeli ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu.
2010-2014 yıllarında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak görev aldı.
Daha sonra İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine getirilen Aktaş, 2016'da Karabük Valiliği ardından da 2017'de Şırnak Valiliği yaptı.
Mehmet Aktaş, evli ve 3 çocuk babası.
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