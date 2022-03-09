Yeni evlendiği eşi 'annem corona oldu, eve gelme' dedi, bütün eşyaları götürdü

Adana'da bir kişi, yeni evlendiği eşi tarafından dolandırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Müteahhit Mehmet Esen (41), geçen Ocak ayında Neslihan C. (39) isimli kadınla evlendi.

Düğünden yaklaşık 1 hafta sonra Esen, eşinin annesi Selma C.’nin hasta olduğunu öğrendi ve annesini evine getirdi. İddiaya göre, 6 Şubat’ta ise eşi Mehmet Esen’e, "Annem corona virüse yakalandı. Eve gelme" diye mesaj attı.



Esen de bunun üzerine otelde kalmaya başladı. 8 Şubat’ta ise Esen, kıyafetlerini değiştirmek için evine gitti ancak 150 bin lira değerindeki düğün altınları dahil koltuk, yatak, beyaz eşyalar, perde, halı ve su ısıtıcısına varana kadar bütün eşyaların olmadığını fark etti.

"TAŞIMA FİRMASI BÜTÜN EŞYALARI GÖTÜRDÜ"

Hemen eşini arayan adam eşine de ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Oturduğu lüks sitenin güvenliğine giden Esen, ikinci şokunu da burada yaşadı.

41 yaşındaki Mehmet Esen, yaklaşık 400 bin lira dolandırıldığını öne sürdü.

Güvenlik görevlisi, L. isimli kadın, ‘Eşiniz size haber vermemem gerektiğini söyledi. Buraya taşıma firması geldi ve bütün eşyaları götürdü’ dedi.



Bunun üzerine eşinin akrabalarına da ulaşmaya çalışan ancak o kişiler tarafından da engellenen Esen, eşinden şikayetçi olmak için karakola gitti.



KARAKOLA GİTTİ, GÖZALTINA ALINDI



Karakola gittiği sırada Esen, polisler tarafından ‘Eşini darp etmişsin’ denilerek gözaltına alındı. Gerçeği polislere anlatan Esen, daha sonra serbest kalıp eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eşine ulaşamayan Mehmet Esen, avukatı aracılığıyla da boşanma davası açtı.



Sitedeki güvenlik görevlisi taşıma firmasının tüm eşyaları alıp götürdüğünü söyledi.

Başından geçen olayı anlatan Mehmet Esen, “‘Annem corona virüse yakalandı. Eve gelme’ diye mesaj attı. Bu tabii hep planmış. Eve 1-2 gün gelmedim. Daha sonra geldiğimde ise bütün eşyalarımın çalındığını fark ettim. Evde olmadığım halde ‘Beni darp etti’ diyerek birde beni gözaltına aldırıyor” diye konuştu.



2 kızının tenis raketlerinin bile çalındığını öne süren Esen, “2 kızımın yatağı, tenis raketleri, rahmetli annemin tabaklarını, resimlerini bile almışlar. İnanamıyorum, halen şaşkınım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Boşanma davası açtım. Şu an halen kendisine ulaşamıyorum. Ailesine ulaştım ama onlarda beni engelledi" dedi.



Kadının hemen yakalanmasını istediğini söyleyen Esen, yaklaşık 300-400 bin lira zararı olduğunu söyledi.