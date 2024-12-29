Yeni evlendiği eşini 20 yerinden bıçakladı

Yeni Mahallesi'nde yaşayan S.K. (33) ile 3 ay önce evlendiği eşi E.K. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K, karısını 20'den fazla bıçak darbesiyle yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yapılan çalışmayla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.