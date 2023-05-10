Yeni evlendim, kimliğimi değiştirmeden oy kullanabilir miyim? YSK yanıtladı

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek.

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?



Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.



Yeni evlendim, kimliğimi değiştirmeden oy kullanabilir miyim?



Evlenme cüzdanı ile oy kullanılabilir.