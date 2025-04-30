Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası: Hangi markalarda indirim var?

Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftler için yeni bir destek kampanyası hazırlandı. Kampanyanın ayrıntılarını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı.

Bakan Göktaş, 20 firmanın yeni evlenecek çiftlere yüzde 35'e varan oranlarda indirim yapacağını söyledi. Göktaş, "Ben bu vesileyle tüm firmalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.



İNDİRİM KODU e-DEVLET'TEN ALINACAK



Destek kampanyasına katılmak isteyenlerin, e-Devlet'ten alacakları indirim koduyla indirimlerden faydalanabileceğini anlatan Bakan Göktaş, "Bu sayede, gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız." diye konuştu.