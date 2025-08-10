Yeni evlenenlere destek kampanyası 2025: Yeni evleneceklere indirim yapan firmalar listesine 19 marka daha katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nde, gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı arttı.



Gençlere 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.



Ayrıca proje kapsamında, Bakanlık ile firmalar arasında 30 Nisan'da Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri imzalandı. Bu çerçevede, il müdürlükleri aracılığıyla, Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlananlara destek olmak isteyen firma ve esnaflarla işbirliği çalışmaları sürüyor.



19 YENİ FİRMA



Projeden yararlanan genç çiftler, evlilik hazırlıkları kapsamında yapacakları alışverişlerde daha önce yerel firmaların yanı sıra 20 ulusal firmanın sunduğu indirimlerden faydalanabiliyordu.



Yapılan yeni işbirlikleri sonrasında 19 yeni firma daha projeye dahil oldu ve gençlere yüzde 10 ile yüzde 35 arasında değişen oranlarda indirim imkanı sunuldu.



Böylece evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerelde bin 98'e, ulusal düzeyde ise 39'a yükselmiş oldu.



YENİ EVLENECEKLERE İNDİRİM YAPACAK MARKALAR LİSTESİ

VESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30



BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10



İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10



MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10



ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL



BEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL



HEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10



KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20



MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5



KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15



KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10



DOĞTAŞ: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10



LOVA YATAK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10



ENGLISH HOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20



FAKİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35



ADORE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7



HATEMOĞLU: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35



TÜMBİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20



DAMAT - TWEEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15



KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 30

İŞTE YENİ FİRMALAR



19 ulusal firmanın isimleri şöyle:



"Alfemo, Armis Yatak, Bambi, Divanev, Dizayno Home, Doqu Home, DS Damat, Enza, Gümüşsuyu, Gündoğdu Mobilya, Hatemoğlu, Kilim, Ndesign, Puffy, Saray Halı, Storish, Trendyol, Weltew, Yataş Bedding."



Söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen genç çiftler, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabiliyor.