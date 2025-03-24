Yeni füze sistemi Levent'in test atışı başarıyla gerçekleşti

Deniz unsurlarına tehdit oluşturan uçak, helikopter, İHA/SİHA, satha yakın veya yüksek irtifadan seyredebilen, ses altı/ses üstü sürate ve düşük radar kesit alanına sahip yakın hava savunma füze sistemi LEVENT, bir test atışını daha başarıyla geçti.



Başarıyla gerçekleşen test görüntüleri ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.



Paylaşımda, "Gücümüz tarihimizden, ilhamımız cesur LEVENT'lerden. Mavi Vatan'da yakın hava savunmamızın etkin imha gücü olacak LEVENT'in bir test atışı daha başarıyla tamamlandı. Su üstü platformlarımızın gücüne güç katacak teknolojiler geliştirmeye hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.