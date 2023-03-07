Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü trafiğe açıldı

Gemi geçişi için araç ve yaya trafiğine kapatılan Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü, geçişin tamamlanmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü trafiğe açıldı

Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü trafiğe açıldı.

Gemi geçişi için trafiğe kapatılan Galata Köprüsü'nün baskül ayakları açıldı. Unkapanı Köprüsü dubaları deniz geçişi için çekilirken, Taksim-Yenikapı Metrosu Haliç Geçiş Köprüsü de deniz trafiği için açık hale getirildi.

Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü trafiğe açıldı - 1

Gemi geçişinin tamamlanmasının ardından Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) salı günü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

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