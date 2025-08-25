Yeni Galata Köprüsü'nde çalışma: Trafiğe kapatılacak
Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu gece 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeni Galata Köprüsü'nün bakım onarım çalışması nedeniyle 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağını bildirdi.
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü'nde bu gece bakım onarım çalışması yapılacak.
Bu kapsamda, köprü 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
Araç ve yayaların bu saatler arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları istendi.
