Yeni Galata Köprüsü'nde çalışma: Trafiğe kapatılacak

Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu gece 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (), Yeni Galata Köprüsü'nün onarım çalışması nedeniyle 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağını bildirdi.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü'nde bu gece bakım onarım çalışması yapılacak.

Bu kapsamda, köprü 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Araç ve yayaların bu saatler arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları istendi.

