Yeni Galata Köprüsü'nde çalışma: Trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeni Galata Köprüsü'nün bakım onarım çalışması nedeniyle 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağını bildirdi.



İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü'nde bu gece bakım onarım çalışması yapılacak.



Bu kapsamda, köprü 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.



Araç ve yayaların bu saatler arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları istendi.