Yeni hafta daha da sıcak olacak: 12 derece birden arttı
Türkiye Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde sıcaklık 6-12 derece arttı.
Termometreler mevsim normallerinin üzerini gösteriyor.
Bazı illerde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre sıcaklıklar yeni haftada 1-2 derece daha artacak.
YAĞIŞ UYARISI
Son değerlendirmelere göre yağışların Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Artvin çevreleri ile Erzurum ve Ankara'nın kuzeydoğu, Ardahan'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Bazı merkezlerde beklenen hava sıcklıkları şöyle:
- İstanbul 32 derece.
- Kırklareli 35 derece.
- Denizli 38 derece.
- İzmir 37 derece.
- Adana 36 derece.
- Antalya 35 derece.
- Ankara 32 derece.
- Sinop 33 derece.
- Samsun 30 derece.
- Erzurum 29 derece.
- Kars 29 derece.
- Diyarbakır 43 derece.
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