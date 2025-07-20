Yeni hafta daha da sıcak olacak: 12 derece birden arttı

Termometreler mevsim normallerinin üzerini gösteriyor.

Bazı illerde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar çıktı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre sıcaklıklar yeni haftada 1-2 derece daha artacak.



YAĞIŞ UYARISI



Son değerlendirmelere göre yağışların Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Artvin çevreleri ile Erzurum ve Ankara'nın kuzeydoğu, Ardahan'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



