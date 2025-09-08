Yeni hafta sağanakla başlıyor
Son meteorolojik tahminlere göre yeni haftada sıcaklıklar 3 ila 5 derece düşecek. Yurdun büyük bölümünde bugün sağanak yağış beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 kenti sarı kodla uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun büyük bölümü yeni haftaya sağanak yağışla başlıyor.
MGM Ankara, Çankırı, Kırşehir, Sivas, Yozgat ve Kırıkkale çin sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaparken; yurt genelinde sıcaklıklar 3 ile 5 derece düşecek.
Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında) geneli ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bugün bazı illerde hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Edirne 32 derece.
- İstanbul 26 derece.
- Denizli 30 derece.
- İzmir 32 derece.
- Adana 33 derece.
- Antalya 30 derece.
- Ankara 21 derece.
- Sinop 29 derece.
- Erzurum 26 derece.
- Diyarbakır 35 derece.
- Gaziantep 32 derece.
