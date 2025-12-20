Yeni haftada 36 kente sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Muğla ve Aydın çevrelerinde başlayacak sağanak yağış yeni haftada yurdun kuzey ve iç kesimlerine yayılacak. Yağış özellikle İç Anadolu'da yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacak.

Yağışların Muğla çevrelerinde cumartesi gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Bugün Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının bugün yurt genelinde soğuk, ancak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi gününden itibaren Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu ve Yozgat'a karla karışık yağmur ve kar; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Uşak, Denizli, Burdur, Antalya, Muğla, Isparta, Karaman, Mersin, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Çorum, Amasya, Bartın'da ise sağanak yağış bekleniyor.