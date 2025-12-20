Yeni haftada 36 kente sağanak ve kar uyarısı
20.12.2025 07:29
Son Güncelleme: 20.12.2025 07:32
NTV - Haber Merkezi
Bu gece saatlerinde Ege Denizi üzerinden yurda girecek olan yağışlı hava, pazar gününden itibaren iç ve kuzey kesimleri etkisi altına alacak. Yeni haftada 9 kentte kar ve karla karışık yağmur, 27 kentte sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Muğla ve Aydın çevrelerinde başlayacak sağanak yağış yeni haftada yurdun kuzey ve iç kesimlerine yayılacak. Yağış özellikle İç Anadolu'da yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacak.
Yağışların Muğla çevrelerinde cumartesi gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Bugün Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının bugün yurt genelinde soğuk, ancak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Pazartesi gününden itibaren Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu ve Yozgat'a karla karışık yağmur ve kar; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Uşak, Denizli, Burdur, Antalya, Muğla, Isparta, Karaman, Mersin, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Çorum, Amasya, Bartın'da ise sağanak yağış bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 12 derece.
- İstanbul 14 derece.
- Denizli 16 derece.
- İzmir 16 derece.
- Adana 19 derece.
- Ankara 10 derece.
- Samsun 14 derece.
- Malatya 10 derece.
- Erzurum 6 derece.
- Diyarbakır 13 derece.
- Gaziantep 17 derece.