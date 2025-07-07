Yeni haftada aşırı sıcak: Çarşambaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günlük tahminlerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.



MGM, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu için ise kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar uyarısı yaptı.



Yeni haftada ise sıcaklıklar daha da artacak. Çarşamba haftanın en sıcak günü olacak.