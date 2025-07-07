Yeni haftada aşırı sıcak: Çarşambaya dikkat
Çarşamba günü haftanın en sıcak günü olacak. Hava sıcaklıkları 40 dereceleri görecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günlük tahminlerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Bugün öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
MGM, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu için ise kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar uyarısı yaptı.
Yeni haftada ise sıcaklıklar daha da artacak. Çarşamba haftanın en sıcak günü olacak.
Bugün için bazı merkezlerde beklenen sıcaklıklar şöyle:
- Edirne 39 derece
- İstanbul 34 derece
- Denizli 41 derece
- İzmir 37 derece
- Adana 36 derece
- Antalya 34 derece
- Ankara 35 derece
- Sinop 32 derece
- Artvin 27 derece
- Trabzon 26 derece
- Erzurum 24 derece
- Kars 23 derece
- Diyarbakır 38 derece
- Gaziantep 38 derece
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