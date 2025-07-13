Yeni haftada aşırı sıcak uyarısı
Batı illerinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek, Güney Doğu ise adeta kavrulacak. Diyarbakır 45, Gaziantep 43 dereceyi görecek. Çarşambadan itibaren aşırı sıcaklar Batı illerine de dönüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.
Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MGM, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları için de kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Yeni haftada ise sıcaklıklar yükselecek.
Özellikle çarşambadan itibaren batı illerinde kavurucu sıcaklar görülecek.
DİYARBAKIR 45 DERECE
Bugün bazı merkezlerde hava sıcaklıklar şöyle olacak:
- Balıkesir 33 derece.
- Edirne 37 derece.
- İstanbul 31 derece.
- Denizli 39 derece.
- İzmir 36 derece.
- Manisa 38 derece.
- Adana 34 derece.
- Antalya 31 derece.
- Ankara 38 derece.
- Çankırı 39 derece.
- Sinop 32 derece.
- Artvin 30 derece.
- Trabzon 27 derece.
- Erzurum 33 derece.
- Malatya 43 derece.
- Diyarbakır 45 derece.
- Gaziantep 43 derece.
- Siirt 43 derece.
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