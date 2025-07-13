Yeni haftada aşırı sıcak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MGM, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları için de kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Yeni haftada ise sıcaklıklar yükselecek.

Özellikle çarşambadan itibaren batı illerinde kavurucu sıcaklar görülecek.

