Yeni haftada hava ısınıyor: Çarşambaya dikkat
Son tahminlere göre bugün Doğu ve Güneydoğu illeri yine 43 dereceleri görecek. İç ve batı kesimler ise mevsim normallerine yakın seyredecek. Çarşamba günü yurt genelinde sıcaklıklar artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin (MGM) tahminlerine göre bugün hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyredecek.
Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Yeni haftada ise çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar yurt genelinde artacak.
Diyarbakır ve Siirt'te hava sıcaklığının 43 dereceleri bulması bekleniyor.
İç ve batı kesimler ise 36-38 derecelerde olacak.
Bazı illerde bugün beklenen sıcaklılar şöyle:
- Balıkesir 35 derece.
- Edirne 36 derece.
- İstanbul 31 derece.
- Denizli 37 derece.
- İzmir 35 derece.
- Adana 35 derece.
- Ankara 33 derece.
- Konya 32 derece.
- Sinop 34 derece.
- Trabzon 27 derece.
- Erzurum 35 derece.
- Malatya 39 derece.
- Diyarbakır 42 derece.
- Gaziantep 38 derece.
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