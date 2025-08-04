Yeni haftada hava ısınıyor: Çarşambaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin (MGM) tahminlerine göre bugün hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyredecek.

Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.



Yeni haftada ise çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar yurt genelinde artacak.

Diyarbakır ve Siirt'te hava sıcaklığının 43 dereceleri bulması bekleniyor.



İç ve batı kesimler ise 36-38 derecelerde olacak.

