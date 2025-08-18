Yeni haftada hava ısınıyor: Cuma günü pik yapacak
Yeni haftada yurt genelinde yeni sıcak hava dalgası etkisini gösterecek. Salıdan itibaren artacak hava sıcaklıkları cuma günü pik yapacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine bugün hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Yeni haftada ise sıcaklık kademeli olarak artacak.
Salı gününden itibaren yükselmeye başlayan sıcaklıklar cuma günü pik yapacak.
MGM, Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerine kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Son tahminlere göre bugün sıcaklıklar şöyle olacak:
- Balıkesir 33 derece.
- Edirne 36 derece.
- İstanbul 30 derece.
- Denizli 35 derece.
- İzmir 32 derece.
- Adana 35 derece.
- Ankara 35 derece.
- Zonguldak 25 derece.
- Rize 32 derece.
- Malatya 39 derece.
- Diyarbakır 41 derece.
- Gaziantep 36 derece.
- Siirt 40 derece.
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Aşırı Sıcak
- Hava Durumu