Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji, yeni haftanın hava tahmin raporlarını yayımladı. Türkiye yeni haftaya yağışlı havanın etkisi altında girecek. Bugün ve yarın yurt genelinde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren yağış etkisini yitirecek ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Haberler - ntv.com.tr 23.05.2022 - 08:12

Yeni haftada hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bugün ve yarın yağışlı hava hakim olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

YAĞIŞLI HAVA ÇARŞAMBA GÜNÜ ETKİSİNİ YİTİRECEK

Salı günü yurdun doğu kesimlerinde yağış var. Çarşamba günü ise yağışlı hava etkisini kaybedecek.

Çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı ve mevsim normalleri civarına, batı kesimlerinde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

3 BÜYÜK ŞEHİRDE DE HAVA ISINACAK

Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Ankara ve İstanbul'da hafta sonuna doğru sıcaklık 28 ila 30 derece olacak.

İzmir'de ise termometreler 35 dereceyi görecek.

Perşembe gününde yurt genelinde sıcaklıklar normale dönüyor... Perşembe gününde yurt genelinde sıcaklıklar normale dönüyor...

Bazı illerde bugün beklenen hava durumu ise şöyle:

İstanbul sağanak yağışlı 22 derece

Ankara sağanak yağışlı 21 derece

Bursa güneşli 25 derece

İzmir güneşli 29 derece

Antalya parçalı bulutlu 29 derece

Mersin parçalı bulutlu 26 derece

Diyarbakır gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece

Gaziantep parçalı bulutlu 23

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