Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Bugün pik yapacak sıcaklar, yarından itibaren kademe kademe mevsim normalleri seviyesine düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bunaltan sıcak hava, yarından itibaren etkisini azaltmaya başlıyor.
Bugün yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde olacak hava sıcaklıkarı, yeni haftada düşüşe geçiyor.
Salıdan itibaren Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu çevrelerinde aşırı sıcaklar görülecek. Diğer bölgeler ise mevsim normallerine dönecek.
Yine salıdan itibaren Doğu Karadeniz ile Erzurum ve Kars çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Bugün bazı illerde hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Edirne 32 derece.
- İstanbul 33 derece.
- Denizli 37 derece.
- İzmir 34 derece.
- Adana 33 derece.
- Antalya 30 derece.
- Ankara 34 derece.
- Sinop 31 derece.
- Tokat 39 derece.
- Erzurum 33 derece.
- Diyarbakır 38 derece.
- Gaziantep 36 derece.
