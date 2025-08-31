Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bunaltan sıcak hava, yarından itibaren etkisini azaltmaya başlıyor.

Bugün yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde olacak hava sıcaklıkarı, yeni haftada düşüşe geçiyor.



Salıdan itibaren Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu çevrelerinde aşırı sıcaklar görülecek. Diğer bölgeler ise mevsim normallerine dönecek.



Yine salıdan itibaren Doğu Karadeniz ile Erzurum ve Kars çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

