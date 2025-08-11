Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün hava sıcaklıkları batı, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hafta boyunca yağışlar azalacak, özellikle Güney ve İç Ege, Adana ve Diyarbakır çevrelerinde 40 derece ve üstünde olacak.



Termometreler İzmir ve Denizli 42, Adana 43, Diyarbakır ve Gaziantep'te 41 dereceleri gösterecek.



MGM ayrıca bugün Marmara ile Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

