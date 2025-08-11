Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor. Yurt genelinde yeni hafta yine mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla başlayacak. Hafta ortasında 1-2 derecelik serinleme bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün hava sıcaklıkları batı, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Hafta boyunca yağışlar azalacak, özellikle Güney ve İç Ege, Adana ve Diyarbakır çevrelerinde 40 derece ve üstünde olacak.
Termometreler İzmir ve Denizli 42, Adana 43, Diyarbakır ve Gaziantep'te 41 dereceleri gösterecek.
MGM ayrıca bugün Marmara ile Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Bazı bölgelerde bugün hava sıcaklıkları şöyle:
- Edirne 39 derece.
- Balıkesir 34 derece.
- İstanbul 32 derece.
- Denizli 42 derece.
- İzmir 42 derece.
- Adana 43 derece.
- Ankara 34 derece.
- Konya 34 derece.
- Sinop 32 derece.
- Samsun 30 derece.
- Trabzon 28 derece.
- Erzurum 30 derece.
- Diyarbakır 41 derece.
- Gaziantep 41 derece.
