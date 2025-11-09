Yeni haftada hava nasıl olacak?
09.11.2025 05:49
NTV - Haber Merkezi
Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları ve güneşli günler yeni haftada yerini sağanak yağışa bırakacak. Salı gününden itibaren yurdun batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sis bekleniyor.
Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren batıdan başlayarak düşeceği ve yurt genelinde sağanak yağışın başlayacağı tahmin ediliyor.
Bazı illerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 16 derece.
- İstanbul 21 derece.
- Denizli 22 derece.
- İzmir 24 derece.
- Adana 30 derece.
- Ankara 21 derece.
- Samsun 19 derece.
- Malatya 21 derece.
- Diyarbakır 26 derece.
- Gaziantep 26 derece.