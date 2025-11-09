Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sis bekleniyor.

Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren batıdan başlayarak düşeceği ve yurt genelinde sağanak yağışın başlayacağı tahmin ediliyor.