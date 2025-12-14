Yeni haftada kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara’nın doğusu ve Karadeniz ile Muğla'nın güney, Antalya'nın batı çevrelerinde yağışlar bugün de sürecek.

Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli kar şeklinde görülecek. Bölgede kuvvetli rüzgar da beklendiğini açıklayan MGM; Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yayınladı.

Hafta içi özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına ineceği Niğde, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis'in yanı sıra Bolu ile Kastamonu'da kar yağışı bekleniyor.