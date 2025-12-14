Yeni haftada kar uyarısı
14.12.2025 06:02
NTV - Haber Merkezi
Bugün 5 kent için sarı kodlu uyarı yayınlayan meteorolojiye göre kar yağışı hafta başında iç ve doğu kesimlere yayılacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara’nın doğusu ve Karadeniz ile Muğla'nın güney, Antalya'nın batı çevrelerinde yağışlar bugün de sürecek.
Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli kar şeklinde görülecek. Bölgede kuvvetli rüzgar da beklendiğini açıklayan MGM; Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yayınladı.
Hafta içi özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına ineceği Niğde, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis'in yanı sıra Bolu ile Kastamonu'da kar yağışı bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 11 derece.
- İstanbul 11 derece.
- Denizli 14 derece.
- İzmir 15 derece.
- Adana 19 derece.
- Ankara 8 derece.
- Samsun 11 derece.
- Malatya 8 derece.
- Erzurum 3 derece.
- Diyarbakır 12 derece.
- Gaziantep 13 derece.
Hafta içi kar yağışının iç kesimlere yayılması bekleniyor.