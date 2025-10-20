Yeni haftada kış provası: Kar, yağmur, sis...
Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde azalacak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yurdun büyük bölümünde ise sağanak var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün'nün (MGM) verilerine göre Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon'u sarı kodla uyaran MGM'nin tahminlerine göre sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege’de pus ve sis görülecek.
Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde azalması, kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Kırklareli 17 derece.
- İstanbul 19 derece.
- Denizli 21 derece.
- İzmir 22 derece.
- Adana 28 derece.
- Ankara 17 derece.
- Samsun 15 derece.
- Malatya 22 derece.
- Diyarbakır 25 derece.
- Gaziantep 25 derece.
- Meteoroloji
- Kar Yağışı
- Hava Durumu