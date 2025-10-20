Yeni haftada kış provası: Kar, yağmur, sis...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün'nün (MGM) verilerine göre Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon'u sarı kodla uyaran MGM'nin tahminlerine göre sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege’de pus ve sis görülecek.

