Yeni haftada kış provası: Sağanak geliyor, hava 8-9 derece soğuyor
23.11.2025 05:22
Son Güncelleme: 23.11.2025 05:43
NTV - Haber Merkezi
Lodos etkisiyle ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları gelecek hafta kış şartlarına dönüyor. Pazartesi hava 8-9 derece soğuyor, batı illerine şiddetli sağanak geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün batı illerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Özellikle iç ve batı kesimlerde hissedilen pastırma sıcakları bugün de sürecek. Ancak lodos etkisini kaybettikten sonra pazartesiden itibaren hava kış koşullarına dönecek.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yeni haftada beklenen hava durumunu şöyle anlattı: "Pazartesi günü sıcaklık İstanbul'da 8-9 derece düşecek.
Yağış pazartesi günü ülkenin orta kesimlerine ilerleyecek. Kastamonu'dan itibaren Ankara, Eskişehir ve Antalya'ya kadar şiddetli yağışlar olacak."
Ege Bölgesi için sel ve su baskını tehlikesi olduğunu belirten Çalışkan, şöyle devam etti: "Pazar günü batıya yağış gelecek. Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli... Ege'nin genelinde yağışlar gök gürültülü ve şiddetli olacak. Olumsuzluk yaratabilir, yer yer su baskınları hatta sel oluşabilir.
Doğu'da yoğun sis nedeniyle güneş ışınları fazla o bölgeye ulaşamıyor. Havanın bu kadar açık olması da ısı kaybına neden olduğu için de özellikle Kars tarafı ülkenin diğer yerlerine göre çok daha soğuk."
Bugün Ege ve çevresinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Edirne 21 derece.
- İstanbul 20 derece.
- Denizli 23 derece.
- İzmir 23 derece.
- Adana 30 derece.
- Ankara 21 derece.
- Samsun 27 derece.
- Malatya 9 derece.
- Diyarbakır 18 derece.
- Gaziantep 23 derece.