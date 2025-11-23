Yeni haftada kış provası: Sağanak geliyor, hava 8-9 derece soğuyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün batı illerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle iç ve batı kesimlerde hissedilen pastırma sıcakları bugün de sürecek. Ancak lodos etkisini kaybettikten sonra pazartesiden itibaren hava kış koşullarına dönecek.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yeni haftada beklenen hava durumunu şöyle anlattı: "Pazartesi günü sıcaklık İstanbul'da 8-9 derece düşecek.

Yağış pazartesi günü ülkenin orta kesimlerine ilerleyecek. Kastamonu'dan itibaren Ankara, Eskişehir ve Antalya'ya kadar şiddetli yağışlar olacak."

Ege Bölgesi için sel ve su baskını tehlikesi olduğunu belirten Çalışkan, şöyle devam etti: "Pazar günü batıya yağış gelecek. Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli... Ege'nin genelinde yağışlar gök gürültülü ve şiddetli olacak. Olumsuzluk yaratabilir, yer yer su baskınları hatta sel oluşabilir.

Doğu'da yoğun sis nedeniyle güneş ışınları fazla o bölgeye ulaşamıyor. Havanın bu kadar açık olması da ısı kaybına neden olduğu için de özellikle Kars tarafı ülkenin diğer yerlerine göre çok daha soğuk."