Yeni haftada Meclis gündemi yoğun

TBMM Genel Kurulu'nda yeni haftada, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

Teklife göre, milli parklarda çevre sorunu yaratan, havayı ve suyu kirleten, bitki örtüsüne zarar verenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Milli park alanlarında izin verilen yerlere otel ve konaklama tesisi yapılabilecek.

DÜŞÜK VERGİYE HARÇ FORMÜLÜ

Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi de yeni haftada Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Teklifle, kuyumculuk, ikinci el araç satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleriyle kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak. Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırılacak. Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak.

YANLIŞ BEYAN CEZASI ARTIYOR

Sıfır ve ikinci el araç satışlarından da binde 2 oranında harç tahsil edilecek. Gayrimenkul satışında yanlış beyanda verilen yüzde 25 oranında ceza bir kat artırılacak. Mesken kira gelirlerinde emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak. Bu grup dışındakiler kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.

SİGORTA PRİMİNE DÜZENLEME

Teklifle, sigorta prim destekleriyle ilgili de düzenleme yapılıyor. Doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacak. Durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranının da yüzde 45'e çıkarılacak.

Prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7.5 katından 9 katına yükseltilecek.

Cumhurbaşkanı'na bireysel emeklilik fonlarında yüzde 30 olan devlet desteğini yüzde 50'ye kadar artırma ya da sıfıra kadar indirme yetkisi de veriliyor. Vadeli çek uygulamasının süresi 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak.

RTÜK'E İKİ YENİ ÜYE

Genel Kurul'da ayrıca AK Parti ve MHP kontenjanlarından RTÜK'e iki üye seçilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise bakanlıkların bütçe görüşmelerine devam edilecek.