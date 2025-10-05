Yeni haftada sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun batı kesimlerinde bugün sağanak yağış etkisni göstermeye devam edecek.

Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'nun iç kesimleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklığı ise batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde normallerin üzerinde seyredecek.